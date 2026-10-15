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Yale Jazz Ensembles Big Band Fall Concert

Yale Jazz Ensembles Big Band Fall Concert

Yale Jazz Ensembles Big Band, Wayne Escoffery, Music Director, will present its Fall Concert on Wednesday, November 4, 2026, at 7:30 p.m. in Morse Recital Hall in Sprague Memorial Hall. Admission is free (no tickets required). Music by Sonny Rollins, Chick Corea, Charles Mingus, and Jackie McLean.

Morse Recital Hall in Sprague Memorial Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 4 Nov 2026

Event Supported By

Yale University Bands
203-432-4111
stephanie.hubbard@yale.edu
Yale University Bands
Morse Recital Hall in Sprague Memorial Hall
470 College St
New Haven, Connecticut 06511