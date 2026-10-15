Yale Jazz Ensembles Big Band Fall Concert
Yale Jazz Ensembles Big Band Fall Concert
Yale Jazz Ensembles Big Band, Wayne Escoffery, Music Director, will present its Fall Concert on Wednesday, November 4, 2026, at 7:30 p.m. in Morse Recital Hall in Sprague Memorial Hall. Admission is free (no tickets required). Music by Sonny Rollins, Chick Corea, Charles Mingus, and Jackie McLean.
Morse Recital Hall in Sprague Memorial Hall
07:30 PM - 11:59 PM on Wed, 4 Nov 2026
Event Supported By
Yale University Bands
203-432-4111
stephanie.hubbard@yale.edu
Morse Recital Hall in Sprague Memorial Hall
470 College StNew Haven, Connecticut 06511