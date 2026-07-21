Ulster County Fair
Ulster County Fair
This family-fun community tradition since 1886 features exciting midway rides (including the US debut of the incredible AI thrill ride), Wednesday night fireworks, concerts (including Chubby Checker, Eli Young Band and Exile), Aqua Live Spectacular water stunt show, racing (and paddling) pigs, Master Chainsaw Carver, Disc-Connected K9s, livestock and horse shows, pulling contests, stilt walker Carrie McQueen, trout fishing, exhibits, demonstrations, contests, vendors, a beer tent and mouthwatering fair food.
Fair admission (includes entertainment & parking): $10 Tuesday and online pre-sale; $15 Wednesday - Sunday; free for ages 62+ Wednesday - Thursday till 4pm; free for kids under 10
Rides are $2 each on Tuesday (min. 10-ride purchase). Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $20 Tuesday - Thursday and $30 Friday - Sunday.
Fair hours: 4-10pm Tuesday, 10am-10pm Wednesday - Thursday, 10am-11pm Friday - Saturday, 10am-8pm Sunday. (Rides open at 4pm Tuesday and 11am Wednesday - Sunday.) See website for "sensory safe" details.
More information: 845-255-1380 or UlsterCountyFair.com