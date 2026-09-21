Symposium: Archaeological Visual Practices
Symposium: Archaeological Visual Practices
A one-day interdisciplinary symposium examining the visual construction of antiquity through archaeology, art history, and photography.
Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
09:00 AM - 04:00 PM on Fri, 16 Oct 2026
Event Supported By
Fairfield University Center for Arts & Minds
Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
200 Barlow RoadFairfield, Connecticut 06824
203-254-4046
museum@fairfield.edu