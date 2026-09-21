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Symposium: Archaeological Visual Practices

Symposium: Archaeological Visual Practices

A one-day interdisciplinary symposium examining the visual construction of antiquity through archaeology, art history, and photography.

Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
09:00 AM - 04:00 PM on Fri, 16 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fairfield University Center for Arts & Minds
https://www.fairfield.edu/academics/centers-and-institutes/arts-and-minds/
Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
200 Barlow Road
Fairfield, Connecticut 06824
203-254-4046
museum@fairfield.edu
https://www.fairfield.edu/museum/