GRATIS- Introducción a la IA: Conozca ChatGPT
GRATIS- Introducción a la IA: Conozca ChatGPT
¿Tiene curiosidad sobre el gran interés que rodea a la Inteligencia Artificial?
Descubra cómo las herramientas de IA como ChatGPT o Google Gemini pueden actuar como su asistente digital personal. En esta demostración interactiva, mostraremos ejemplos en vivo sobre cómo usar la IA para escribir, planificar y aprender. También discutiremos cómo utilizar estas herramientas de manera segura y efectiva.
¡Vea cómo el futuro de la tecnología puede trabajar para usted hoy mismo!
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