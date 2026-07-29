GRATIS- Introducción a la IA: Conozca ChatGPT

¿Tiene curiosidad sobre el gran interés que rodea a la Inteligencia Artificial?

Descubra cómo las herramientas de IA como ChatGPT o Google Gemini pueden actuar como su asistente digital personal. En esta demostración interactiva, mostraremos ejemplos en vivo sobre cómo usar la IA para escribir, planificar y aprender. También discutiremos cómo utilizar estas herramientas de manera segura y efectiva.

¡Vea cómo el futuro de la tecnología puede trabajar para usted hoy mismo!

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Para más información, puede contactar a Alex - alima@danburylibrary.org