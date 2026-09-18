Virtual Art in Focus: David Roberts, The Hypostyle Hall
Virtual Art in Focus: David Roberts, The Hypostyle Hall
Join an engaging, informal virtual conversation focused on a single artwork on view in "Hieroglyphs to Hype"!
Fairfield University Art Museum - Bellarmine Hall, Bellarmine Hall Galleries
01:00 PM - 02:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
Fairfield University's Center for Arts & Minds
203-254-4010
artsminds@fairfield.edu
Artist Group Info
David Roberts
Fairfield University Art Museum - Bellarmine Hall, Bellarmine Hall Galleries
200 Barlow RoadFairfield, Connecticut 06824
203-254-4046
museum@fairfield.edu