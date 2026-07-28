Science Solvers: Build a Dinosaur
Science Solvers: Build a Dinosaur
Step into the role of a paleontologist as you experiment with arranging and reconstructing dinosaur skeletons using cotton swabs and construction paper.
Science Solvers is a drop-in program designed for children aged four and up and their families. This program is free with general admission, and no advanced registration is required.
Join us in the Cohen Education Wing.
Bruce Museum
01:00 PM - 03:00 PM on Sun, 2 Aug 2026
Bruce Museum
1 Museum DriveGreenwich, Connecticut 06830
(203) 869-0376
info@brucemuseum.org