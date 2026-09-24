Meditation and Mindfulness in the Museum
Meditation and Mindfulness in the Museum
Join us in the Bellarmine Hall Galleries for restorative sessions led by teacher Jackie DeLise!
Fairfield University Art Museum, Bellarmine Hall, Bellarmine Hall Galleries
05:00 PM - 05:30 PM on Tue, 10 Nov 2026
Event Supported By
Fairfield University Center for Arts & Minds
Fairfield University Art Museum, Bellarmine Hall, Bellarmine Hall Galleries
200 Barlow RoadFairfield, Connecticut 06824
203-254-4010
artsminds@fairfield.edu