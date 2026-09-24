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Meditation and Mindfulness in the Museum

Meditation and Mindfulness in the Museum

Join us in the Bellarmine Hall Galleries for restorative sessions led by teacher Jackie DeLise!

Fairfield University Art Museum, Bellarmine Hall, Bellarmine Hall Galleries
05:00 PM - 05:30 PM on Tue, 10 Nov 2026
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Event Supported By

Fairfield University Center for Arts & Minds
https://www.fairfield.edu/academics/centers-and-institutes/arts-and-minds/
Fairfield University Art Museum, Bellarmine Hall, Bellarmine Hall Galleries
200 Barlow Road
Fairfield, Connecticut 06824
203-254-4010
artsminds@fairfield.edu
https://events.fairfield.edu/event/meditation-and-mindfulness-in-the-museum-3897