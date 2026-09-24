Lecture: New Media, Old Tropes? The Rebirth of Ancient Egypt in Video Games
Lecture: New Media, Old Tropes? The Rebirth of Ancient Egypt in Video Games
Join us for the lecture with Kate Minniti, PhD ( Pratt Institute, Visiting Assistant Professor, History of Art and Design Department)!
Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
05:30 PM - 06:30 PM on Thu, 29 Oct 2026
Event Supported By
Fairfield University Center for Arts & Minds
Artist Group Info
Kate Minniti, PhD
Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
200 Barlow RoadFairfield, Connecticut 06824
203-254-4046
museum@fairfield.edu