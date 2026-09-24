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Lecture: New Media, Old Tropes? The Rebirth of Ancient Egypt in Video Games

Lecture: New Media, Old Tropes? The Rebirth of Ancient Egypt in Video Games

Join us for the lecture with Kate Minniti, PhD ( Pratt Institute, Visiting Assistant Professor, History of Art and Design Department)!

Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
05:30 PM - 06:30 PM on Thu, 29 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fairfield University Center for Arts & Minds
https://www.fairfield.edu/academics/centers-and-institutes/arts-and-minds/

Artist Group Info

Kate Minniti, PhD
Fairfield University - Barone Campus Center, Dogwood Room
200 Barlow Road
Fairfield, Connecticut 06824
203-254-4046
museum@fairfield.edu
https://www.fairfield.edu/museum/