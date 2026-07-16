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I AM THE PROBLEM

I AM THE PROBLEM

I AM THE PROBLEM

A Solo Exhibition: Artist Edward A. Burke

Presented by Three Rivers Gallery and curated by Professor Sandra Jeknavorian, Director of Three Rivers Gallery.

Three Rivers Gallery at CT State Community College in Norwich
05:00 PM - 06:00 PM on Thu, 3 Sep 2026

Artist Group Info

Edward A. Burke
Mail@EdwardABurke.com
https://www.EdwardABurke.com
Three Rivers Gallery at CT State Community College in Norwich
574 New London
Norwich, Connecticut 06360
(860) 215-9000
sjeknavorian@threerivers.edu
https://www.facebook.com/search/top?q=three%20rivers%20gallery