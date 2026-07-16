I AM THE PROBLEM
I AM THE PROBLEM
I AM THE PROBLEM
A Solo Exhibition: Artist Edward A. Burke
Presented by Three Rivers Gallery and curated by Professor Sandra Jeknavorian, Director of Three Rivers Gallery.
Three Rivers Gallery at CT State Community College in Norwich
05:00 PM - 06:00 PM on Thu, 3 Sep 2026
Artist Group Info
Edward A. Burke
Mail@EdwardABurke.com
Three Rivers Gallery at CT State Community College in Norwich
574 New LondonNorwich, Connecticut 06360
(860) 215-9000
sjeknavorian@threerivers.edu