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Gallery Talk: Wrapped for Eternity: Ancient Egyptian “Mummies”

Gallery Talk: Wrapped for Eternity: Ancient Egyptian “Mummies”

Join this unique conversation with Megan Paqua, curator of Hieroglyphs to Hype!

Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
05:00 PM - 06:00 PM on Thu, 1 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fairfield University Center for Arts & Minds
https://www.fairfield.edu/academics/centers-and-institutes/arts-and-minds/

Artist Group Info

Megan Paqua
Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
1073 North Benson Road
Fairfield, Connecticut 06824
203-254-4010
quickboxoffice@fairfield.edu
https://quickcenter.fairfield.edu/2026-27-season-calendar/lectures/ovfe-kate-belli.html