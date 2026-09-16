Gallery Talk: Wrapped for Eternity: Ancient Egyptian “Mummies”
Gallery Talk: Wrapped for Eternity: Ancient Egyptian “Mummies”
Join this unique conversation with Megan Paqua, curator of Hieroglyphs to Hype!
Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
05:00 PM - 06:00 PM on Thu, 1 Oct 2026
Event Supported By
Fairfield University Center for Arts & Minds
Artist Group Info
Megan Paqua
Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
1073 North Benson RoadFairfield, Connecticut 06824
203-254-4010
quickboxoffice@fairfield.edu