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Capricorn Trio. piano/violin/violoncello

Capricorn Trio. piano/violin/violoncello

The Capricorn Trio is comprised of three Connecticut natives who are very experienced performers and teachers.

Sandra Kleisner, piano
Laura Flachbart, violoncello
Seth Uricheck, violin

The Capricorn Trio
25.00 for all tickets, open seating
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 27 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Love-Art-Play, a 503 (C3) non-profit
860.921.588
love-art-play@gmail.com
https://love-art-play.com

Artist Group Info

Sandra Kleisner
skleisner@charter.net
The Capricorn Trio
Roxbury Congregational Church 24 Church St.
Roxbury, Connecticut 06783
860/921.6588
love-art-play@gmail.com
https://love-art-play.com