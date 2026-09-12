Capricorn Trio. piano/violin/violoncello
Capricorn Trio. piano/violin/violoncello
The Capricorn Trio is comprised of three Connecticut natives who are very experienced performers and teachers.
Sandra Kleisner, piano
Laura Flachbart, violoncello
Seth Uricheck, violin
The Capricorn Trio
25.00 for all tickets, open seating
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 27 Sep 2026
Event Supported By
Love-Art-Play, a 503 (C3) non-profit
860.921.588
love-art-play@gmail.com
Artist Group Info
Sandra Kleisner
skleisner@charter.net
The Capricorn Trio
Roxbury Congregational Church 24 Church St.Roxbury, Connecticut 06783
860/921.6588
love-art-play@gmail.com