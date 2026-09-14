Art in Focus: Audrey Flack, Lux Eternal, 2022
Art in Focus: Audrey Flack, Lux Eternal, 2022
Join an engaging, informal gallery conversation focused on a single artwork on view in "Hieroglyphs to Hype"!
Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
12:00 PM - 01:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Fairfield University's Center for Arts & Minds
203-254-4010
artsminds@fairfield.edu
Artist Group Info
Audrey Flack
Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
1073 North Benson RoadFairfield, Connecticut 06824
203-254-4010
quickboxoffice@fairfield.edu