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Art in Focus: Audrey Flack, Lux Eternal, 2022

Art in Focus: Audrey Flack, Lux Eternal, 2022

Join an engaging, informal gallery conversation focused on a single artwork on view in "Hieroglyphs to Hype"!

Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
12:00 PM - 01:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fairfield University's Center for Arts & Minds
203-254-4010
artsminds@fairfield.edu
https://events.fairfield.edu/event/sven-nyholm-the-ethics-of-artificial-intelligence#about_stream

Artist Group Info

Audrey Flack
Fairfield University, Bellarmine Hall Galleries, Museum Classroom
1073 North Benson Road
Fairfield, Connecticut 06824
203-254-4010
quickboxoffice@fairfield.edu
https://quickcenter.fairfield.edu/2026-27-season-calendar/lectures/ovfe-kate-belli.html