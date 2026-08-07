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65th Annual Mark Twain Library Book Fair

65th Annual Mark Twain Library Book Fair

One of the oldest, largest and most organized book fairs in New England. Bargain prices. Books in great condition.
Over 60,000 books.
75 categories!
Free admission* ($20 Early Admission Charge from 9-10am – Friday ONLY )
Free parking. Wheelchair accessible. Credit cards accepted. Refreshments available for purchase.

Friday: 9-4 prices as marked
Saturday: 10-4 prices as marked
Sunday: 10-4 half price day
Monday: 9-4 $10 for a box full of books

Redding Community Ctr
09:00 AM - 04:00 PM, every day through Sep 07, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Mark Twain Library
(203) 938-2545
askus@marktwainlibrary.org
http://marktwainlibrary.org

Artist Group Info

lisag@marktwainlibrary.org
Redding Community Ctr
37 Lonetown Rd.
Redding , Connecticut 06896
2039382545
bookfair@marktwainlibrary.org
https://marktwainlibrary.org/book-fair/