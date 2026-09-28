Un apoyo a la salud mental de las latinas en CT durante el posparto: doulas de habla hispana

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Una soleada mañana de martes, siete doulas de habla hispana en formación se reunieron alrededor de una mesa para tomar notas en el Concilio Hispano de la Salud, en Hartford. Todas están respondiendo a lo que describen como un llamado: acompañar a las madres hispanas durante el parto y guiarlas en cada etapa de su transición a la maternidad.

“Las mujeres latinas no pedimos ayuda”, dijo Mayra.

Para facilitar que las latinas reciban ayuda, el Concilio Hispano de la Salud, en colaboración con el hospital de Hartford, lanzó el año pasado su programa de doulas de habla hispana. Este esfuerzo por reducir las brechas de acceso surge tras la determinación del programa Medicaid en Connecticut de comenzar a reembolsar el trabajo de las doulas.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo creciente en Connecticut, y en todo el país, para brindar una mejor atención médica a las mujeres latinas, quienes a menudo enfrentan diversos obstáculos en el acceso a la salud que van desde barreras lingüísticas hasta diferencias culturales.

Las doulas son cuidadoras que ayudan a sus clientas a navegar el sistema de salud antes, durante y después de dar a luz. Este tipo de asistencia puede marcar una diferencia significativa para las madres hispanas y latinas dentro y fuera de Connecticut. Los datos demuestran que muchas de ellas enfrentan mayores barreras de acceso a la salud. En comparación con las mujeres blancas, las madres hispanas tienen más probabilidades de dar a luz tras haber recibido cuidados prenatales tardíos o ningún cuidado alguno.

Para Vasquez, este trabajo es algo personal. Asegura que se inspiró en la fuerza de su madre y de su abuela, y que busca honrar esa misma fuerza en otras mujeres.

"Es una forma de dar algo de vuelta a estas mujeres, especialmente a personas como mi madre y mi abuela, y de ver esa misma fuerza en todas mis clientas", dijo Vasquez.

Barreras al tratamiento

Las doulas siguen ofreciendo acompañamiento a las madres durante el periodo posparto, un momento crucial en el que muchas se enfrentan a retos tanto a nivel físico como a nivel emocional. De hecho, un estudio reveló que cerca de la mitad de las madres hispanas presentó síntomas tempranos de depresión posparto, en comparación con cerca de un tercio de las madres blancas.

Los síntomas incluyen cambios abruptos en el estado de ánimo, desesperanza, llanto, dificultad para crear un vínculo con su bebé y pensamientos suicidas.

La depresión posparto y otros trastornos del estado de ánimo están, en parte, influenciados por las hormonas. Sin embargo, las investigaciones también sugieren que la situación socioeconómica también influye.

La inseguridad económica representa una carga adicional para algunas madres primerizas, afirmó Bianca Noroñas, directora del Centro de Salud Materno‑Infantil del Concilio Hispano de la Salud.

Según explicó Noroñas, las doulas capacitadas por la organización aprenden a hacer las preguntas importantes a los padres: si tienen suficiente comida, una vivienda segura, transportación para llegar al hospital o si están sufriendo de violencia doméstica.

"Sabemos que todos estos problemas afectarán directamente la salud mental de la madre y el futuro del bebé", afirmó.

Otras barreras son de naturaleza cultural.

El dicho de que "la ropa sucia se lava en casa" —parecido a la frase en inglés "don't air your dirty laundry in public"— está profundamente arraigado en la cultura.

Según la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales, "algunas personas no buscan tratamiento para sus trastornos mentales por miedo a ser catalogadas como 'locas' o a la vergüenza y atención no deseada que pueden traer a sus familias".

Tyler Russell / Connecticut Public Sonia Duarte forma parte del grupo de mujeres de habla hispana que se estuvo capacitando para convertirse en doulas a través del Concilio Hispano de la Salud, en Hartford, el pasado 31 de marzo de 2026.

Valores como el familismo, concepto en el que nuestra identidad está atada a nuestra unidad familiar, y el marianismo, la creencia de que las mujeres deben ser abnegadas, pueden dar paso a la depresión y la ansiedad causadas por la presión de cumplir estos estándares culturales, según la Asociación Americana de Psicología.

¿Otra barrera más? Cerca de uno de cada 10 adultos hispanos en EE. UU. que recibió atención médica en los últimos tres años afirmó haber recibido tratos injustos o carentes de respeto de parte de algún proveedor de salud a causa de su origen racial o étnico, según informó un estudio de la KFF.

El idioma también es una gran barrera. Diversas investigaciones indican que las madres de habla hispana informan recibir atención prenatal inadecuada o tardía. Un estudio realizado en un importante sistema de salud del Medio Oeste de los EE. UU. reveló que una menor proporción de las mujeres hispanas fueron evaluadas por depresión prenatal.

Los problemas de salud mental durante el embarazo también pueden afectar al bebé. Los estudios han demostrado la relación entre la depresión durante el embarazo y el bajo peso del bebé al nacer, lo cual expone a los recién nacidos a mayores complicaciones de salud.

Noroñas señaló que desde que el Concilio lanzó el programa, la demanda de doulas de habla hispana no ha dejado de crecer. Cerca de 90 personas ya han recibido servicios por medio del programa.

"Hay familias que vienen a pedirnos este servicio porque, en ocasiones, las madres tienen que ir solas al hospital", explicó. "No hablan el idioma y no tienen una conexión social con los profesionales de la salud".

Una de las aprendices, Diana Luna, destacó que las doulas que comparten esa conexión pueden percatarse de detalles fundamentales.

"A veces [al] tener a otras personas traduciendo, traducen lo que creen que decimos, pero no es lo que realmente sentimos", explicó.

Cuando las doulas forman parte de la misma comunidad que sus pacientes

En el más reciente informe publicado por el Policy Center for Maternal Mental Health, una organización nacional sin fines de lucro, los Estados Unidos obtuvo una calificación promedio de "C" en materia de salud mental materna. Connecticut también obtuvo una calificación de "C" y ningún estado logró obtener una "A".

Se analizaron cuatro criterios: evaluación y detección,proveedores y tratamiento, políticas y pagos, y apoyo a los padres.

A nivel nacional, los trastornos de salud mental materna, como la depresión, afectan aproximadamente al 20 % de las embarazadas durante el periodo perinatal, es decir, el tiempo antes y después del parto. Sin embargo, menos del 20 % son evaluadas o reciben tratamiento por depresión posparto, según informa el centro.

De acuerdo con el centro, hasta el 40 % de las mujeres latinas e hispanas que den a luz en el país padecerá de algún trastorno de salud mental materna. Otros factores políticos como las políticas de inmigración, el estatus migratorio y el temor al sistema legal también aumentan la angustia y el riesgo de sufrir estos trastornos, al tiempo que disuaden a las personas de buscar atención médica, señala el centro.

Aproximadamente una cuarta parte de todos los bebés que nacen en Connecticut son de origen hispano, según March of Dimes. Este es un dato que los sistemas de salud están empezando a tener en cuenta.

Las doulas que se capacitan a través del Concilio Hispano de la Salud reciben formación práctica adicional en el hospital de Hartford.

Tyler Russell / Connecticut Public La capacitadora Gilma Tobias de Galdamez (en el centro) se ubica entre Juana Lenny (a la izquierda) y Diana Luna (a la derecha) para distribuir un folleto durante un taller de capacitación para doulas de habla hispanas. El grupo se está capacitando para convertirse en doulas a través del Concilio Hispano de la Salud de Hartford, el 31 de marzo de 2026.

"Reconocíamos que había un número reducido de doulas de habla hispana", afirmó Daileann Hemmings, directora de equidad en salud materna de Hartford HealthCare. "Por eso, el objetivo es facilitar el acceso a este programa y ofrecerles un espacio donde puedan aprovechar esta oportunidad de aprendizaje".

Cuando Wuinifer Matos, residente de Hartford, dio a luz a su hijo en el hospital de Hartford en mayo, su doula, Annette Cruz, estuvo a su lado. Cruz se capacitó a través del Concilio Hispano de la Salud.

"Convirtió un trabajo de parto largo e intenso de 24 horas en una experiencia empoderadora y hermosa", dijo Matos en una entrevista realizada con la ayuda de una aplicación de traducción.

Matos sufrió de ansiedad posparto grave.

"Annette fue increíble porque creó un espacio seguro para que pudiera hablar de ello sin sentirme juzgada", dijo Matos "Me escuchó, validó mis sentimientos y me recordó que no estaba sola. Ella me animó a hablar con mi proveedor de atención médica".

Ayudando a fortalecer los lazos entre la madre y su bebé

Algunos grupos, a lo largo del país, se encuentran impulsando el modelo de dulas comunitarias. La premisa es que las madres primerizas obtienen mejores resultados de salud cuando son atendidas por doulas que comparten su origen y pertenecen a su misma comunidad.

HealthConnect One, una organización sin fines de lucro que capacita a doulas comunitarias en 35 estados, ha obtenido resultados prometedores, según indica Twylla Dillion, directora ejecutiva del grupo.

En Nueva Jersey, por ejemplo, las doulas que atienden a familias hispanas, inmigrantes y en situación de riesgo en dos condados ayudaron a reducir los partos prematuros, los casos de bajo peso al nacer y las cesáreas de bajo riesgo, según señaló Dillion.

"Definitivamente aumentó la tasa de lactancia materna", dijo. "El vínculo temprano entre la madre y el bebé es especialmente importante cuando abordamos la depresión posparto".

'No pasa nada por pedir ayuda'

En Connecticut, el Departamento de Salud Pública ha emitido 89 licencias a doulas desde marzo de 2024. Doce de ellas fueron otorgadas a mujeres capacitadas por el Concilio, un programa de formación que actualmente cuenta con una lista de espera. Además, la Connecticut Health Foundation extendió su financiamiento un año más.

Tyler Russell / Connecticut Public El 31 de marzo de 2026, un grupo de mujeres de habla hispana completó su capacitación como doulas en el Concilio Hispano de la Salud de Hartford.

En la sala de capacitación del Concilio Hispano de la Salud, un cálido mural en tonos térreos presenta a cinco mujeres embarazadas que sostienen su vientre con ternura. Debajo del mural, sobre una mesita, se exhibe una obra de arte en un trozo de madera. Cada cohorte aporta algo a la obra al graduarse. Las mediecitas amarillas, las flores y los corazones simbolizan el renacer y el amor materno.

Vasquez, una de las doulas en formación en el Concilio, aspira a eliminar el estigma en torno a la búsqueda de atención en salud mental.

Las doulas pueden referir a sus clientas al centro de salud mental del Concilio, el cual cuenta con personal bilingüe.

Vasquez aseguró que quiere animar a otras mujeres a pedir ayuda cuando lo necesiten.

"No pasa nada por pedir ayuda y hablar de tus problemas con un profesional capacitado", dijo.

Si estás embarazada o eres madre primeriza y te sientes abrumada, triste o ansiosa y necesitas hablar con alguien, la Línea Nacional de Asistencia a la Salud Mental Materna está disponible para ayudarte las24 horas del día, los 7 días de la semana. Llama o envía un mensaje de texto al 1‑833‑852‑6262. Si tú o alguien que conoces está en una situación decrisis, puedes llamar o enviar un mensaje al 988, Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. En Connecticut, puedes llamar al 211, la línea de crisis 24/7 del estado. En caso de una crisis inmediata, llama al 911.

Este reportaje forma parte de la iniciativa de Mental Health Parity Collaborative. Connecticut Public forma parte de un grupo seleccionado de salas de redacción de todo EE. UU. que trabajan con The Carter Center para cubrir historias sobre el acceso a la atención de salud mental y las desigualdades.

La Connecticut Health Foundation es una entidad financiadora de Connecticut Public.