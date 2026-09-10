Más de 100 detenidos en una semana de operativos de ICE, denuncian defensores de inmigrantes

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Hasta la mañana del viernes, defensores de los inmigrantes continuaban reportando la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), principalmente en el condado de Fairfield, tras una semana de operativos que resultaron en la detención de al menos 100 personas, según denuncian organizaciones de inmigrantes.

“Casi se siente como si hubiera ocurrido un desastre natural”, expresó Tabitha Sookdeo, la directora ejecutiva de la organización dirigida por jóvenes Connecticut Students for a Dream (C4D).

C4D supervisa una iniciativa llamada Connecticut Immigrant Support Network que coordina una red estatal de organizaciones que trabajan con comunidades inmigrantes.

Sookdeo señaló que la red había confirmado 94 detenciones hasta la tarde del jueves en Bridgeport, Danbury, Hamden, Hartford, Redding y Stamford.

Danbury fue la más afectada con 64 detenciones, seguida por Bridgeport con 11 y Stamford con ocho.

Sookdeo expresó que la American Immigrant Legal Clinic, una iniciativa de la Immigrant Support Network, ha ofrecido asistencia legal a quienes la necesitan, con al menos 60 casos atendidos tan solo esta semana hasta la mañana del viernes.

“Ha sido una llamada tras otra, un correo electrónico tras otro, mientras tratamos de sentarnos y estar plenamente presentes con personas que han perdido a un ser querido”, dijo Sookdeo. “No han muerto, pero de alguna manera se siente como si así fuera, porque vivir con la incertidumbre de no saber si volverás a ver a tu ser querido es aterrador”.

Los abogados de la clínica han atendido a muchas más personas en lugares como el edificio federal Abraham A. Ribicoff, en Hartford. Basándose en esos datos, Sookdeo señaló que el número estimado de miembros de la comunidad detenidos podría superar los 370.

Al dar seguimiento a las personas detenidas, Sookdeo informó que han descubierto que algunas han sido trasladadas hasta lugares tan lejanos como Colorado.

“Yo no pensé que pudiéramos manejar este nivel de trabajo, y la verdad es que no podemos, pero estamos haciendo todo lo posible”, informó ella.

Un "aumento en el ritmo" de la actividad de ICE

Kenneth Gray, profesor de práctica en justicia penal de la Universidad de New Haven y exagente especial retirado del FBI, señaló que los operativos de ICE de esta semana no se limitan a Connecticut.

“Estamos viendo un aumento en el ritmo de las actividades de ICE en todo Estados Unidos”, dijo Gray. "Esperaría que este ritmo acelerado continúe durante el resto del año".

Una de las preocupaciones planteadas esta semana es que el inicio del año escolar coincidió con los operativos de ICE en muchas comunidades de Connecticut. Según Gray, es posible que los agentes federales tengan en cuenta estos factores a medida que intensifican sus operaciones.

“Uno aprovecha cualquier situación que pueda ayudar a localizar a inmigrantes indocumentados, por lo que el comienzo del año escolar podría ofrecer una oportunidad de ese tipo”, dijo Gray. “Pero no puedo decir si esa era una táctica específica que estaban utilizando”.

Funcionarios de ICE no quisieron hacer comentarios sobre los operativos en curso debido a razones de seguridad.

Ayannah Brown / Connecticut Public ICE arrestó a dos hombres en las afueras de Kennedy Park en Danbury, Connecticut, el 24 de agosto de 2026.

Funcionarios locales y estatales han pedido a los activistas que mantengan una distancia segura de los agentes de ICE mientras continúan con su labor. Aunque la ley permite protestar y grabar a los agentes de ICE mientras trabajan, Gary aconsejó tener precaución para evitar un posible arresto.

“Intentar bloquear los vehículos de ICE o interferir con sus intentos de arrestar a alguien son acciones muy peligrosas”, informó.

‘Una política en la que esas personas son bienvenidas’

Oscar forma parte de Stamford Norwalk United with Immigrants (SNUI), una coalición de activismo comunitario liderada por inmigrantes. Ha solicitado ser identificado solo por su primer nombre para su seguridad. Oscar admitió que ha sido una “semana agotadora”.

“Durante los últimos dos años, ha habido períodos en los que la actividad de ICE en Stamford y Norwalk ha aumentado y otros en los que ha disminuido. Sin embargo, nunca habíamos visto algo como esto”, expresó. “Es una magnitud que nunca habíamos visto aquí”.

Oscar aclaró que las tácticas han cambiado. Tradicionalmente, los operativos de ICE se enfocaban en localizar a una persona en particular, pero recientemente han tenido una presencia más amplia en los vecindarios, según señaló.

“Quizás los agentes de ICE tienen una lista de personas que buscan detener, pero ha habido muchas personas que han sido detenidas de manera colateral”, dijo. “Incluso algunas personas que cuentan con documentos y que han sido detenidas brevemente”.

Muchos activistas también han expresado cómo la actividad de ICE se ha transformado en algo más agresivo.

“Siempre es impactante ver a agentes del gobierno derribar a alguien y que lo tumben en la calle”, dijo Oscar. “No puedo acostumbrarme a eso”.

Ante la magnitud sin precedentes de los operativos de ICE esta semana, Oscar mencionó que está instando a los ciudadanos a ayudar.

“Su gobierno está haciendo esto con el dinero que ustedes pagan en impuestos y en su nombre”, dijo. "¿Qué vas a hacer al respecto?".

Oscar enfatizó la unidad.

“En una semana como esta, en la que trabajamos desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche para tratar de proteger a nuestros vecinos, es fácil dejarse llevar por todo esto, pero el objetivo debe ser construir una sociedad en la que esas personas sean bienvenidas, estén plenamente protegidas y sean tratadas con amor”, instó Oscar. “No podemos perder de vista eso”.

Más información

La Connecticut Immigrant Support Network (CISN) cuenta con un centro de recursos de inmigración en Connecticut que ofrece información para familias inmigrantes, organizaciones, escuelas y funcionarios electos.

Connecticut Public también ofrece recursos adicionales en su Guía de Recursos para Inmigrantes en Connecticut.