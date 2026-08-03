¿Enviará Connecticut la Guardia Nacional a Puerto Rico por la crisis de agua? El legislador lo considera una opción

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Los legisladores de Connecticut se reunirán con el gobernador Ned Lamont en agosto para discutir cómo el estado puede ayudar a Puerto Rico, cuyos residentes enfrentan otro mes de una severa escasez de agua.

"Estoy convencido de que podremos ofrecer los recursos y la ayuda que necesiten", expresó el representante estatal de Bridgeport, Christopher Rosario, copresidente de la Comisión Comercial Connecticut-Puerto Rico.

Connecticut, que tiene la mayor proporción de residentes puertorriqueños de cualquier otro estado, con un 8 %, creó la comisión para impulsar el comercio y los negocios entre el territorio estadounidense y Connecticut.

Ante la escasez de agua que afecta a los negocios y a los boricuas en la isla, Rosario señaló que compartir recursos podría incluir el envío de tropas de la Guardia Nacional de Connecticut.

"He estado en contacto con los líderes allá, y están esperando que nosotros tengamos claro nuestro panorama y veamos qué soluciones podemos ofrecer", dijo Rosario.

Una isla conocida por sus apagones ahora también enfrenta escasez de agua

Puerto Rico atraviesa actualmente una de sus peores crisis de agua en los últimos años. Los residentes han pasado días, semanas o incluso meses sin servicio de agua debido a grietas y filtraciones en el antiguo sistema de acueductos de la isla.

En junio, la gobernadora de Puerto Rico activó la Guardia Nacional para distribuir agua potable en camiones cisterna con capacidad para transportar 2,000 galones cada uno. En algunas áreas de la isla se está racionando el agua, mientras que los negocios que dependen de grandes cantidades de agua, como restaurantes, salones de belleza y lavanderías, han tenido que reducir sus horarios o cerrar temporalmente. Además, la demanda de tanques de agua para uso residencial se ha duplicado.

"Las familias están comprando agua embotellada, llenando cubos y hieleras cuando se restablece el servicio, y posiblemente aplazando las tareas domésticas porque no saben cuándo volverá el agua", dijo Itzel Rivera, reportera de negocios de El Nuevo Día, periódico puertorriqueño que colabora con Connecticut Public en la cobertura de la diáspora.

Rivera vive en Guaynabo, un suburbio de San Juan de más de 80,000 personas, que está en medio de un corte obligatorio de agua de cinco días.

“Compramos mucha agua embotellada”, comentó Rivera, “decidimos lavar toda la ropa ayer”.

Aunque el agua ha regresado a algunas zonas de la isla, los puertorriqueños temen que este problema no desaparezca por completo.

"No tienen confianza alguna porque lo mismo ocurrió con el sistema eléctrico", mencionó Rivera, al señalar el historial de apagones en la isla.

El huracán María devastó la red eléctrica de Puerto Rico cuando azotó la isla como un huracán de categoría 4 en septiembre de 2017. Sin embargo, la red ya estaba deteriorándose debido a años de falta de mantenimiento e inversión.

“Lo mismo ocurre con el agua”, señaló Rivera.

La gobernadora admitió que la infraestructura de Puerto Rico ha sufrido décadas de falta de inversión y mantenimiento.

"Cuando pasas, por ejemplo, 100 días sin agua y finalmente regresa, no tienes la confianza de que esto no vuelva a ocurrir", comentó Rivera.

Lo que las personas en Connecticut pueden hacer para ayudar

La respuesta de Connecticut ante la crisis y su capacidad para enviar ayuda rápidamente será la primera prueba de la recién creada Comisión Comercial Connecticut-Puerto Rico. La comisión de 23 miembros se creó el año pasado para fortalecer las relaciones económicas entre Connecticut y el territorio estadounidense.

“Este es nuestro viaje inaugural”, mencionó Rosario. "Habrá algunos contratiempos y algunos desafíos".

Según Rosario, la comisión tiene personal y recursos limitados mientras se logra financiar un puesto de trabajo a tiempo completo.

"No diría que merece una mala calificación, pero sí señalaría que hay problemas técnicos que surgen en el proceso", dijo. "Por ahora, son los internos quienes llevan a cabo gran parte del trabajo administrativo".

Se espera que la reunión de la comisión con el gobernador se lleve a cabo antes de las elecciones primarias de Connecticut del 11 de agosto.

Mientras tanto, Rosario exhortó a los residentes de Connecticut que tienen familiares o allegados afectados por la crisis en Puerto Rico a comunicarse con sus representantes locales.

“Si tiene un familiar que esté enfrentando una interrupción del servicio de agua, un corte de energía o cualquiera de esos problemas, comuníquese con la comisión. Comuníquese con sus legisladores”, instó.

Rivera señaló que la ayuda financiera y el apoyo emocional también pueden ser de gran ayuda.

"Si tienen un familiar que necesita apoyo económico para comprar un tanque de agua para su hogar, esa podría ser una manera de ayudar", comentó.

"Y, sobre todo, brindar apoyo emocional a las familias, porque es una situación difícil".

Áine Pennello forma parte del equipo de Report for America e informa sobre temas ambientales y de cambio climático para Connecticut Public. The Associated Press contribuyó a este reportaje.

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