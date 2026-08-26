Actividad de ICE en CT está "en su punto más alto" mientras siguen «arrestos aleatorios», según defensores

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Al menos 20 residentes fueron arrestados el lunes por los agentes de inmigración en Danbury, Bridgeport y Stamford, según informaron defensores comunitarios, y se continuaron recibiendo denuncias de las actividades de ICE hasta el martes.

Según Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de la organización CT Students for a Dream, los miembros de la comunidad están preocupados.

“La magnitud de las operaciones de control migratorio en nuestro querido estado de Connecticut está en su punto más alto”, dijo Sookdeo. “Nunca había visto algo así”.

Los defensores dedicaron el lunes y el martes a recopilar información sobre las personas detenidas por los agentes federales y a ayudar a las familias afectadas a obtener apoyo legal. Mientras tanto, las autoridades locales y estatales condenaron enérgicamente la intervención de ICE, afirmando que los agentes no deberían detener a quienes no tienen antecedentes penales violentos.

Sookdeo describió los arrestos como “indiscriminados”.

“Hemos visto cómo detienen a la gente y la arrojan al suelo en los parques; personas que solo están tratando de trabajar, que se ganan la vida como jornaleros (day laborers)”, relató Sookdeo. “Especialmente en Danbury , hemos notado más actos de violencia hacia los miembros de la comunidad”.

Hasta primeras horas de la tarde del martes, los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas aún no habían respondido a las solicitudes de comentario sobre esta intensificación de la actividad.

La representante Jahana Hayes —demócrata por el distrito que incluye la ciudad de Danbury— indicó que ha estado en contacto con funcionarios locales y estatales ante el aumento de la presencia de ICE. Además, destacó que su oficina está disponible para ayudar a los residentes de Danbury que tengan preguntas relacionadas con las actividades de ICE.

“Si bien apoyo las políticas que protegen nuestras fronteras, la forma en que se aplican importa”, escribió Hayes en una publicación en redes sociales. “Detener a personas sin antecedentes violentos, que han contribuido a nuestras comunidades y han respetado la ley al pie de la letra, no es la forma de alcanzar ninguno de los objetivos establecidos”.

Defensores ayudan a identificar a los detenidos

Según cifras preliminares del lunes por la tarde, ICE arrestó al menos a 16 personas en Danbury, cuatro en Stamford y una en Bridgeport, aunque defensores afirman que probablemente son más. Así lo indica un documento interno de CT Students for a Dream al que tuvo acceso Connecticut Public. El documento se compartió con organizaciones asociadas y funcionarios electos.

Aproximadamente la mitad de las personas arrestadas en Danbury fueron detenidas en un punto de reunión de jornaleros en la ciudad, y otras fueron arrestadas durante controles realizados frente a residencias o negocios.

Uno de los vecinos de Danbury que se encuentra detenido necesita tratamiento de diálisis. Otro es el padre de un estudiante de secundaria.

El documento señala que “muchos de los miembros de la comunidad que fueron detenidos no tienen antecedentes penales ni historial de inmigración. Los patrones de arresto en Danbury se apartan de las prácticas habituales en los arrestos

selectivos”.

Reacciones de funcionarios de Danbury y Stamford

Roberto Alves, alcalde de Danbury, publicó un video en Facebook donde cuenta que regresó a la ciudad el lunes por la mañana después de un viaje al extranjero. En su comentario, señaló que los agentes de inmigración parecían estar “deteniendo gente al azar”.

“Estaban escogiendo individuos que parecían ser de otras partes del mundo, principalmente de América Central y Suramérica. Se están enfocando específicamente en las personas latinas”, dijo Alves. "Esto está motivado por miedo. Esto es para dividirnos”.

Alves instó al público a “unir fuerzas”, pero destacó que la verdadera manera de acabar con esta práctica es a través de las urnas.

“Demos gracias por tener un gobierno estatal en Connecticut que está dispuesto a escuchar a la gente y a ponerse a trabajar”, dijo Alves. “Las elecciones sí importan. Las elecciones sí tienen consecuencias, y esta es una de ellas”.

En Stamford, cuatro de las personas detenidas por ICE trabajan para distintas empresas de poda y corte de árboles.

El informe señala que “los agentes fueron a las zonas con mayores poblaciones inmigrantes y arrestaron personas al azar. Varios de los que fueron detenidos inicialmente fueron liberados después de mostrar documentación”.

Caroline Simmons, alcaldesa de Stamford, publicó un comunicado con recursos en Facebook, afirmando que la ciudad es inclusiva y da la bienvenida a todos los inmigrantes.

“Sigo horrorizada por la crueldad de estos actos”, dijo. “Nuestra ciudad no se hace más segura cuando se detiene arbitrariamente a personas en nuestras calles y se violan sus derechos”.

Simmons y los funcionarios de educación de Stamford también han informado a las familias con hijos en escuelas públicas sobre los protocolos de seguridad escolar, las protecciones legales para los estudiantes y los recursos disponibles.

Se sabe muy poco sobre el arresto ocurrido el lunes en Bridgeport.

La coalición de grupos ha activado un protocolo de emergencia, que les permite recurrir a organizaciones para que ayuden a “verificar denuncias, documentar detenciones y poner en contacto a las familias afectadas con apoyo legal”.

Sookdeo apeló a la ciudadanía para que se una a los esfuerzos de defensa de sus vecinos inmigrantes. También dijo que las autoridades escolares deberían compartir sus planes para proteger a los estudiantes y a sus familias durante el regreso a clases. Además, hizo un llamado a los funcionarios electos para que ayuden a los grupos comunitarios que asisten a familias afectadas, ya sea mediante una mejor coordinación, recaudación de fondos o un fondo de emergencia para esas familias.

“Necesitamos que los funcionarios se activen como nunca antes lo han hecho”, dijo Sookdeo. “Un discurso está bien. Pero necesitamos más que eso”.

Más información

La iniciativa Connecticut Immigrant Support Network (CISN) ha creado un centro de recursos de inmigración en Connecticut, con información dirigida a familias inmigrantes, organizaciones, escuelas y funcionarios electos.

Connecticut Public también ofrece recursos adicionales en su Guía de Recursos para Inmigrantes en Connecticut.

Chris Polansky, Diana Montaño y Cassandra Basler de Connecticut Public contribuyeron a este reportaje.