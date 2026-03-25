Una nueva "declaración de interdependencia" llega al "estado de la Constitución"

Read in English

Aunque un grupo de padres fundadores de los Estados Unidos se reunió para redactar la Declaración de Independencia en 1776, un nuevo movimiento nacional quiere que los próximos 250 años del futuro del país se rijan por una declaración que incluya voces más diversas.

Con un cartel que decía “crea conmigo” en inglés y español, Joey Battaglia invitó a los miembros de la comunidad de Connecticut a unirse a su mural interactivo, que representa la visión de las personas para el futuro.

Escribió en cartulinas frases como “comunidades empoderadas”, “financiamiento adecuado” y “voces diversas” dentro de formas geométricas y nubes.

Battaglia es residente de Hartford y el fundador de Hip Hop for the Homeless, una organización que recauda fondos para personas sin hogar a través de conciertos de rap. Fue uno de los muchos organizadores comunitarios que participaron el miércoles en una asamblea pública celebrada en Hartford para un movimiento nacional llamado Next250.

Next250 es una iniciativa que se centra en el aniversario número 250 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se celebrará pronto. Su objetivo es unir a los estadounidenses en torno a una serie de valores plasmados en una nueva Declaración de Interdependencia , elaborada a partir de varias sesiones de escucha comunitarias con residentes de EE. UU.

Mark Mirko / Connecticut Public Joey Battaglia, de 42 años y presidente de Hip Hop for the Homeless, toma una foto a Linda Sarsour y a Khaiim the RapOet antes de que Khaiim se presentara en la asamblea pública de Next250 celebrada en Hartford, en el Lyceum, el 18 de marzo de 2026. Organizadores de Next250 están trabajando para ayudar a darle forma al diálogo sobre el aniversario número 250 de los

“Creo que lo que Next250 toma en consideración es la cantidad de personas y culturas diferentes que han sentido que no han tenido una voz ni la oportunidad de compartir sus sueños sobre el futuro”, dijo Battaglia. "Nuestra esperanza es poder crear una realidad donde eso exista”.

Su mural interactivo se integrará a Next250 en su recorrido en curso que busca conectar con grupos comunitarios en varias ciudades antes del aniversario del Día de la Independencia de la nación.

“Espero que lo lleven continuamente a todos sus eventos como una forma de animar a la gente”, dijo Battaglia, “y, con suerte, fomentar algo de inspiración”.

Seguridad, libertad, salud y prosperidad

“Creemos que no necesitamos independencia, sino interdependencia”, afirmó Linda Sarsour, organizadora de Next250. "Vivimos en un momento en el que nos necesitamos unos a otros".

Mark Mirko / Connecticut Public Linda Sarsour, una organizadora de Next 250, habla en el centro Lyceum en Hartford durante un evento de Next 250 el 18 de marzo de 2026. Sarsour señaló que la declaración de interdependencia de Next250 es un documento vivo que recoge los valores y principios compartidos de los estadounidenses, especialmente de aquellos de las comunidades menos representadas.

Sarsour señaló que la declaración de interdependencia de Next250 es un documento vivo que recoge los valores y principios compartidos de los estadounidenses, especialmente de aquellos de las comunidades menos representadas.

Durante el último año, Next250 realizó más de 40 sesiones de escucha comunitarias y con sobre 2,500 personas de diversas comunidades afectadas.

“Desde estudiantes negros en Newark, Nueva Jersey, mujeres negras en Misisipi, musulmanes estadounidenses en Tennessee, hasta latinas trans en Los Ángeles”, dijo Sarsour.

También añadió que existen cinco asuntos sobre los que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo: salarios dignos, una reforma sensata de la legislación sobre armas, el clima, la atención médica y los derechos reproductivos, y el derecho al voto.

Todo se resume en “seguridad, dignidad y respeto”, indicó Sarsour. "La gente quiere prosperar. La gente quiere poder cuidar de sus familias”.

'Solo ver a mi gente aquí presente es más valioso'

Miembros de la comunidad de Connecticut se sumaron a la conversación durante un panel de discusión en la asamblea pública.

Líderes juveniles pidieron más espacio en la mesa de toma de decisiones para estudiantes, especialmente para los estudiantes de color. Shineika Fareus, de Connecticut Black and Brown Student Union, y Khloé Lawson, de Citywide Action Coalition en New Haven, coincidieron en que los jóvenes necesitaban poder expresar sus ideas sobre las decisiones que afectarían su futuro.

Mark Mirko / Connecticut Public El baterista Gavin West, junto con Hartford Proud Drill Drum and Dance Company, espera concentrado en los minutos previos a su presentación en la asamblea comunitaria de Next250 en el centro Lyceum de Hartford, el 18 de marzo de 2026. Organizadores de Next250 están trabajando para darle forma al diálogo sobre el aniversario número 250 de los Estados Unidos.

La subsecretaria de Estado de Connecticut, Jennifer Barahona, animó a los miembros de la comunidad a asistir a las asambleas públicas y los comités. Afirmó que la gente debería hacerse escuchar, “aunque te tiemble la voz”.

Teresa Quintana, del grupo de derechos de los inmigrantes Make the Road Connecticut, pidió justicia lingüística y señaló que una verdadera democracia debe garantizar que las reuniones relacionadas con las políticas sean accesibles mediante la interpretación de idiomas para que todas las voces sean escuchadas.

Los miembros de la audiencia también hablaron sobre la importancia del poder popular para mantener el impulso del movimiento, así como de las bibliotecas públicas, que ofrecen recursos para todos.

El tema en el que coincidieron tanto los panelistas como el público, que lo acogió con aplausos, y que consideraron un valor fundamental de Connecticut, fue la comunidad.

Khaiim the RapOet lo resumió en su presentación de rap cuando dijo: “Solo ver a mi gente aquí presente es más valioso que todas las joyas que podríamos lucir".

Un viaje hacia el Día de la Independencia

Next250 está organizando un encuentro masivo en Washington D.C. para el 27 de junio, una semana antes del 4 de julio.

“Tenemos la responsabilidad de crear un nuevo contrato para este país”, dijo Sarsour. "Eso significa que debemos actuar de una forma distinta ante la situación política actual, pero también pensando en el futuro".

Sarsour dijo que el grupo está dispuesto a ofrecer transporte en autobús para ayudar a las organizaciones de Connecticut a llevar a sus miembros al evento en el Capitolio de la nación.

Mientras tanto, Next250 se dirige a Nueva York para su próxima asamblea pública. Sarsour dijo que continuarán dándoles a las personas un nuevo sentido de propósito y animándolas a firmar la declaración de interdependencia .

“Habrá días mejores”, dijo Sarsour. “Sobreviviremos, así como lo hicieron nuestros antepasados antes que nosotros".