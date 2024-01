Esto es lo que necesitas saber de las elecciones primarias y el colegio electoral

Las elecciones presidenciales se acercan y si te convertiste en ciudadano recientemente o no conoces el proceso electoral en New Hampshire aquí te explicamos cómo funciona, ya que pueden ser diferentes a las de tu país de origen.

La mayor diferencia con las elecciones en Latinoamérica y el resto del mundo radica en las elecciones primarias y los colegios electorales. Los ciudadanos son los encargados de que estas sean transparentes, quiere decir, también está en tus manos que lo sean.

Las elecciones primarias presidenciales

El 23 de enero, New Hampshire será el primer estado en la nación en abrir las urnas para las elecciones primarias para votar por el presidente. El Granite State ha luchado este año para conservar su puesto como “primero en la nación" y aunque oficialmente no se le ha reconocido como tal, New Hampshire insiste en conservar el título aunque eso pueda significar sanciones. Lee aquí por qué.

En Estados Unidos, se realizan este tipo de elecciones para que la democracia sea aún más participativa, permitiendo incluso a las personas elegir el candidato a la presidencia dentro de su propio partido político. Esto se conoce como las elecciones primarias o en inglés, primary elections.

Por ser elecciones partidistas, deberás estar registrado con tu partido afín antes de recibir una papeleta el día de las elecciones. Pero si no deseas afiliarte con ningún partido oficialmente y prefieres ser independiente o no declarado, podrás pedir la papeleta el mismo día de las elecciones, afirmando así que en esa ocasión prefieres uno u otro partido.

Después de votar, te podrás acercar a las mesas electorales para cambiar tu posición política a independiente nuevamente y así las siguientes primarias podrás elegir el partido de tu preferencia una vez más.

Hay una papeleta azul para votar por el partido Demócrata y otra roja del partido Republicano. Si hay otro partido también lo encontrarás ahí. En las columnas encontrarás a todos los candidatos y deberás escoger solo a uno.

Sin embargo, hay candidatos de cada partido a la presidencia que no se han registrado en New Hampshire, por lo que no encontrarás su nombre en la papeleta. Si deseas votar por ellos, deberás escribir su nombre y apellido en el espacio en blanco.

Gaby Lozada Barry Cardin, Clerk de Nashua Ward 3.

Qué esperar el día de las elecciones primarias estatales

En algunos países Latinoamericanos se prohíbe el proselitismo en el día de las votaciones, pero en Estados Unidos encontrarás gente tratando de convencer a los votantes justo fuera de las urnas. Así que no te sorprendas si ves gente con carteles políticos a la entrada de tu recinto electoral. No te veas obligado a hablar con ellos si no deseas. Ahí también puede que encuentres a trabajadores que están haciendo encuestas llamadas exit polls. .

Ya dentro, los supervisores te pedirán presentar los documentos requeridos para votar, en caso de que ya estés registrado previo a ese día. También tienes la opción de registrarte en ese momento. Luego podrás ir a la estación de check-in donde los miembros que supervisan las elecciones te darán la papeleta. Ellos tienen la obligación de tachar tu nombre de la lista de votantes para salvaguardar que sólo una persona pueda votar con esa papeleta. Nadie más podrá hacer este trabajo.

En esa lista estará tu dirección actualizada para confirmar que se trata de la persona correcta o que esa persona no ha muerto o se ha mudado de ciudad o pabellón, basado en una base de datos nacional.

Cada cuatro años se verifica que la lista esté actualizada. Es una lista pública que cualquier persona puede pedir verla. Si alguien vota en el lugar incorrecto, la papeleta no se puede recuperar, pero si hay evidencia de fraude, la fiscalía podrá abrir una investigación para sancionar a esa persona.

En la papeleta también encontrarás los candidatos para el colegio electoral o electoral college, más adelante te contamos el importante papel que ellos desempeñarán en la convención nacional en las elecciones presidenciales en noviembre.

Luego de recibir la papeleta, deberás dirigirte a votar en privado, siendo cuidadoso de no votar por más candidatos de los que se requieren y llegando el óvalo completamente. Aquí encontrarás una muestra de cómo se debe llenar la papeleta y otras preguntas sobre las elecciones. Las papeletas sólo están impresas en inglés.

Por último, entrega tu papeleta doblada al moderador o deposítala en la máquina de conteo. Si cometiste un error puedes pedir otra al moderador que deberá guardarla para el récord y marcarla como nula. Pero si la deposita, ya no se podrá corregir. Si existe un error en la máquina deberás reportarla al clerk o secretario.

Cada pueblo o ciudad tiene una ventana de tiempo determinada para tener abiertas las urnas. Revisa la página web de tu lugar de residencia para que te alistes. Aquí te explicamos cómo encontrar dónde te toca votar.

Gabriela Lozada / NHPR Lugar de votaciones de Manchester's Ward 9 en 2022.

Cómo se asegura que este proceso electoral sea transparente

En New Hampshire, la responsabilidad de que el proceso sea honesto recae en oficiales electos que dirigen los recintos electorales. Estos son ocho y son elegidos por votación popular. Entre ellos están los moderadores, el secretario, los supervisores, delegados y concejales. Ellos son elegidos por las personas en elecciones municipales en otoño o en primavera.

Además, para el día de las elecciones primarias, cada partido político envía a dos ballot clerks a las urnas para asegurarse que no haya irregularidades.

Los consejeros electorales son las personas que, con anterioridad, eligen un lugar apropiado para realizar las elecciones en cada pueblo y abrir las urnas. Este lugar debe ser accesible para personas de capacidades diferentes, amplio y bien iluminado. Si necesitas acomodaciones para votar por alguna discapacidad física, cada sitio cuenta con el sistema táctil y de audio One4all que te ayudará a marcar una papeleta. En el día de las elecciones, las autoridades estatales supervisarán que las personas tengan las acomodaciones para votar.

Los moderadores se encargan de supervisar todo el proceso electoral y su coordinación con las oficinas estatales para el conteo en la noche después que se hayan cerrado las urnas. Si ves alguna irregularidad o intento de discriminación, deberás dirigirte a esta persona para denunciar la falla a la fiscalía.También puedes llamar a la línea del fiscal general: 1800-868-3703.

El secretario se encargará de saber que todas las personas sean tratadas imparcialmente y con respeto y estará en contacto con los otros oficiales para asegurar que todo el proceso cumpla con las reglas del balotaje. Esta persona puede resolver cualquier duda que tengas días antes de las elecciones si te acercas a su oficina. Ellos también son quienes reparten y reciben los absentee ballots, y se aseguran que después del conteo las cajas estén bien cerradas con los votos dentro.

También encontrarás gente que da la bienvenida a la gente en la entrada y que ayuda a guiar a los votantes. La Secretaría del Estado dice que la mínima cantidad de personas que organizan las urnas son ocho, pero pueden llegar incluso a ser 100 dependiendo de qué tan grande sea el recinto electoral.

“Lla gente debe confiar en el proceso electoral porque [los encargados] son sus vecinos y son de la comunidad”, dijo David Scalan, secretario del estado de New Hampshire.

Paul Cuno-Booth / NHPR Votantes en Keene en 2022.

El conteo

Si deseas asegurarte de que en el conteo todo marche con regularidad, puedes quedarte para observar esa noche: el conteo es abierto. Las máquinas de conteo emiten un ticket con los resultados y en algunas ocasiones se deben contar a mano, a esas se le adjuntan los votos absentee o ausentes.

El moderador anunciará el ganador y luego enviará los resultados al Secretario del Estado en la mañana siguiente. Cualquier persona puede corroborar que el número de votos son precisos y coinciden en ese reporte de votos. Al siguiente día a las 5 p.m., se anunciarán los resultados finales.

Las cajas con los votos son selladas y se los preservará en la oficina del clerk de cada pueblo o ciudad.

También se elegirá el Colegio Electoral que tiene la decisión final de quién gana la presidencia

Después de las primarias de enero en las que se elige a un candidato de cada partido, la segunda etapa consiste en votar por presidente a nivel nacional, estas elecciones se realizan en noviembre.

En noviembre, después del anuncio, los resultados de la votación popular de cada estado y luego los electores partidistas del colegio electoral, que fueron elegidos en las previamente en las primarias de enero, deberán votar nuevamente en la convención nacional para rectificar o no la ganancia de la presidencia del candidato.

Los electores son personas que cada partido considera honestas y comprometidas a preservar la democracia ya que confían que su voto sea igual al de los electores de su estado. En New Hampshire solamente una vez un elector votó en contra del mandato de sus ciudadanos.

Pero la forma en la se conforman los colegios electorales puede cambiar la balanza en las elecciones.

“A veces un candidato puede ganar el voto popular pero perder el voto electoral que tiene más peso”, dijo David Scalan, secretario del estado de New Hampshire.

Esto ha pasado dos veces en los últimos 20 años.

Los colegios electorales

Cada estado tiene un determinado número de electores y este depende de qué tan grande sea la población y cuántos delegados tienen el congreso, es así que Texas tiene 38 electores mientras que New Hampshire solo cuatro. Aquí encontrarás un video con más información de qué son los colegios electorales y cómo estados más grandes tienen más peso.

Courtesy of New Hampshire Secretary of State Jacob, a fourth grader from Auburn, drew a cartoon-like figure shaped like the state of New Hampshire, fishing by a lake under a sky of stripes and stars.

Tu sticker

Al final del proceso electoral, podrás pedir un sticker que dice que ya has votado, tal vez lo has visto en redes sociales ya que muchos lo usan para recordarle a otras personas la importancia de votar. Este año, estudiantes de New Hampshire diseñaron los que repartirán.

Si tomas uno, comparte con nosotros tu foto con el sticker en Whatsapp, y también tus impresiones si es tu primera vez votando. ¡Que tengas un gran día de elecciones!

Encuentra aquí la guía electoral de la Secretaría del Estadopara nuevos americanos.