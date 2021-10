WSHU Frequencies and Locations

News and Classical Music Frequencies

WSHU, 91.1 FM, Fairfield, CT (50 mile radius; includes central Suffolk County, NY)

90.1 FM, Stamford, CT (3 mile radius)

91.3 FM, Huntington Station, NY (10 mile radius)

106.5 FM, Ridge, NY (20 mile radius)



News and Talk Frequencies

WSUF, 89.9 FM, Greenport, NY (50 mile radius; includes eastern coastal Connecticut)

105.7 FM, Selden, NY (25 mile radius)

93.3 FM, Northford, CT (15 mile radius)

WYBC, 1340 AM, New Haven, CT (25 mile radius)

WSHU, 1260 AM, Westport, CT (20 mile radius)

96.1 FM, Danbury (5 mile radius)

106.5 FM, Derby, CT (5 mile radius)

All Classical Music Frequencies

WSUF HD2 89.9 FM, Noyack, NY

107.5 FM, Noyack, NY (20 mile radius)