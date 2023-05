HCC y STCC se asocian con American International College para ofrecer alojamiento a estudiantes

To read this article in English click here.

Dos colegios comunitarios del oeste de Massachusetts se han asociado con otro colegio de Springfield para ofrecerle un lugar donde vivir a sus estudiantes.

Holyoke Community College y Springfield Technical Community College son colegios de dos años que no proveen viviendas para sus estudiantes. Han llegado a un acuerdo con American International College para alojar a los estudiantes que quieran vivir en una residencia de AIC.

Renee Tastad, vicepresidenta adjunta de asuntos estudiantiles y decana de inscripciones y acceso a la universidad en HCC, dijo que esto ayudará a los estudiantes que no tienen donde vivir o tienen mucha inestabilidad en sus hogares.

"Todos sabemos que es muy difícil estudiar y aprender cuando no se duerme bien o no se come bien", dijo Tastad. "También es difícil estudiar y aprender cuando tu vida familiar puede ser un poco caótica".

Tastad dijo que los estudiantes de HCC reciben pases gratuitos para las guaguas del Pioneer Valley Transit Authority, lo que ayudará a los estudiantes que viven en AIC pero estudian en Holyoke. También dijo que un servicio de transporte podría ser implementado si hay suficiente interés.

Cortesía de / American International College De izquierda a derecha: El Presidente de Springfield Technical Community College, John Cook, le da la mano al Presidente de American International College, Hubert Benítez, tras la firma de un acuerdo de alojamiento para estudiantes de STCC en los dormitorios de AIC.

El Presidente de STCC, John Cook, dijo que la idea del programa surgió de un programa similar entre un colegio comunitario y una universidad estatal en el este de Massachusetts. Dijo que el programa podría animar a los estudiantes a inscribirse a tiempo completo ya que más del 60% de los estudiantes de STCC asisten a tiempo parcial.

"Si sabes que, al menos durante los dos años que estudias a tiempo completo para obtener un título de asociado, puedes intentar acelerar [tu educación], ése es uno de los valores que vemos en esta asociación", dijo Cook.

En un comunicado de prensa, el presidente de AIC, Hubert Benítez, dijo sobre la asociación con STCC: "Esta relación va mucho más allá de la firma de este acuerdo. Se trata de personas", dijo Benítez, quien añadió: "Esta es una asociación importante entre una universidad privada y una pública para ayudar a los estudiantes de Springfield a superar las barreras a la educación que pueden estar limitadas por varios factores, incluyendo unlugar accesible y asequible donde vivir."

También existe la esperanza de que la oferta de vivienda ayude atraer a más estudiantes, a ambos colegios comunitarios. Líderes de ambas instituciones dijeron que, aunque el número de estudiantes que se han matriculado se ha recuperado, todavía está por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. El programa podría comenzar este otoño.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM